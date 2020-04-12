Midyat'ta sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Ekmek fırını işleten Bereket Kurnaz, maske, eldiven ve bone ile her türlü tedbiri alarak ekmek üretimini sürdürdüklerini belirtti.

Sokağa çıkma yasağına ilçe halkının uyması dolayısıyla cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.

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Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı