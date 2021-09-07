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MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ - Son Dakika

MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ

07.09.2021 11:34
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ, System.String[]

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Süryani cemaatince papaz atamasının ardından 30 yıl sonra ilk kez papaz töreni gerçekleştirildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Süryani cemaatince papaz atamasının ardından 30 yıl sonra ilk kez papaz töreni gerçekleştirildi. Törene yurt içinden ve dışından çok sayıda Süryani katıldı.

Midyat'a bağlı Doğançay köyündeki Mor Yuhanun D'kfone Kilisesi'nde Kıddas ve papaz töreni düzenlendi. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka ve Amerika'dan gelen Süryaniler, ayin için kilisede toplandı. Midyat Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın önderliğinde Almanya'dan metropolit Hanna Aydın ve Hori Samuel Gümüş ile Midyat'tan Hori Gabriel Aktaş, Mardin ve Şırnak'ta bulunan çok sayıda rahip, papaz ve şemmasın katılımıyla yaklaşık 3 saat devam eden törende ilk olarak İncil'den bölümler ve ilahiler okundu ardından dualar edildi daha sonra papaz törenine geçildi. Köyde yaşayan şemmas rütbesindeki Cello Aydın'a papaz rütbesi verilirken, dini elbisesi metropolit Samuel Aktaş tarafından giydirildi.

PAPAZ OLDU, İSMİ DEĞİŞTİ

Kilisenin yeni papazı olarak atanan Cello Aydın'ın ismi 'Yuhanun' olarak değiştirildi. Papaz elbisesi giydirilen Yuhanun (Cello) Aydın, kıddas töreninin son bölümüne katıldı. Törenin sonunda papaz Aydın, teşekkür konuşması yaptı. Aydın, "Bugün Midyat Doğançay Mahallesi için büyük bir önemli gündü. Yaklaşık 30 yıldır köyümüzde papaz yoktu ve bugün yeniden bu köyde bir papaz terhis edildi. O da benim. Elimden ne geliyorsa bütün cemaatim, hem buradaki cemaatim hem de Avrupa'daki bu köylüler, orada yaşayanlar için hazırım" dedi.

Aydın'ın babası İsa ve annesi Sefre Aydın ile diğer aile bireyleri ve akrabaları da törende hazır bulundu. Törenin ardından misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. 30 yıldır papazın olmadığı kiliseye yeni papaz atamasının yapılması ise hem yurt içinde hem yurt dışında yaşayan Süryaniler arasında büyük sevinçle karşılandı. Yuhanun Aydın, Doğançay köyünün yanı sıra Mor Gabriel Manastırı Mmtropoliti Samuel Aktaş'ın görevlendirmesiyle farklı köylerde de Süryanilerin günlük ibadet ve diğer dini törenlerinde yer alacak.

Barıştepe Mor Yakup Manastırı rahibi Daniel Savcı, "Uzun zamandan beri ilk defa bir ruhani burada seçildi. Buradaki Süryaniler ve yurt dışında olan Süryaniler tarafından karar verildi. Patrikten ve sonra bizim metropolitten de izin alındı. Bugün töreni gerçekleştirildi. Onun için mutluyuz. Din hizmetini buradaki Hristiyanlara, Süryanilere verebilmesi için ruhanilik mertebesi verildi. Özelikle herkese, kim katıldıysa ve bütün köy halkına, Müslüman'ı, Hristiyan'ı, kim katıldıysa kim bu mutluluğu paylaştıysa teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğançay köyünden 1985 yılında Almanya'ya göç eden Süryani Cırcis Oğur da tören için Midyat'a geldiğini söyleyerek, "1985 yılından beri bu benim köye ilk gelişim. Bugünden sonra kilisemiz açıldı, papazımız oldu, kapı açık. Çok mutluyuz. Bugünden sonra her zaman elimizden geldiğince hep köye geleceğiz" diye konuştu.

30 YIL SONRA ATAMA

1980'li yıllarda çeşitli nedenlerle Avrupa ülkelerine göç eden Süryanilerle birlikte Doğançay köyünde bulunan Süryani Ortodoks Mor Yuhanon D'kfone Kilisesi papazı Denho Bulut da Almanya'ya göç ederek, orada yaşamaya başladı. Denho Bulut'un hayatta olmasından dolayı yerine yeni papaz ataması yapılamıyordu. Bulut'un geçen yıl Almanya'da yaşamını yitirmesi üzerine boşalan papaz görevine 30 yıl sonra atama yapıldı.

MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ
MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ

Almanya, Mardin, Midyat, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİDYAT'TA SÜRYANİ CEMAATİNDEN 30 YIL SONRA PAPAZ TÖRENİ - Son Dakika


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