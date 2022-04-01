Midyat'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı - Son Dakika
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Midyat'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

01.04.2022 10:24
Midyat'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

Midyat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Midyat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesinin açılışı Cumhuriyet Bulvarında düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, ilçede Tarım Kredi Kooperatifinin birinci şubesinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki aylarda ikinci şubenin de açılacağını kaydeden Solmaz, "İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Açılışta, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz dua etti.

Programa, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Metin Doğan ile diğer yetkililer katıldı.

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Kaynak: AA

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