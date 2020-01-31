Midyat'ta tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki - Son Dakika

Midyat'ta tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planı, Mardin'in Midyat ilçesinde protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planı, Mardin'in Midyat ilçesinde protesto edildi.

Midyat Sivil Toplum Kuruluşlarının organize ettiği basın açıklaması Cuma Namazı çıkışında Hacı Kasım Altunkaynak Camii avlusunda düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları Havanın yağışlı olmasına aldırmayan vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' ve Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

Sivil Toplum Kuruluşları adına Din-Bir-Sen Midyat Temsilcisi Zeyni Bedir, tarafından okundu.

Bedir, şöyle konuştu: "Bizler, Midyat Sivil Toplum Kuruluşları olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Türkiye'nin ve İslam Alemi'nin gündemine taşıyan ve kalbi her daim bu kutsal belde ile birlikte atan Midyat halkı ile birlikte Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı vazgeçilemez davamız olarak görüyoruz. Siyonist İsrail'in barbarlıklarına kimse dur demeyecekse, bizler bir gün mutlaka bu vazifeyi yerine getireceğiz, kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Eyy İsrail ! Bir gün akıttığın mazlumların kanında boğulacaksın… sözünü sadece dilimizle değil, kalbimizle haykırıyoruz." Dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından gurup olaysız olarak alandan ayrıldı.

Midyat'ta tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:45 Kaynak: AA
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