Son Dakika Haberleri: Midyat'ta tenis turnuvası sona erdi
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Midyat'ta tenis turnuvası sona erdi

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Midyat'ta tenis turnuvası sona erdi, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

İlçede bulunan tenis kortunda düzenlenen etkinliğe TÜGVA Midyat Temsilcisi Zeki Çiçek, dernek gönüllüleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiçek, kaynaşma ve dayanışma adına etkinliklerin devam ettiğini söyledi. Çiçek, "Birçok alanda projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu turnuvada da emeği geçenleri kutlar, öğrencilerimize bir kez daha başarılar dileriz" dedi.

Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Midyat, Tenis, Güncel
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