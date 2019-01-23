Midyat'ta Terör Kurbanları İçin Anma Töreni

Mardin
'in Midyat
ilçesi Başyurt köyünde 32 yıl önce PKK
'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi.
Başyurt köyü Efeler
İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Jandarma
Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Keremit, yaptığı konuşmada, Başyurt katliamında hayatını kaybedenleri anmak, ailelerinin acılarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Hiçbir illegal yapıya fırsat vermeyeceklerini, halkla her zaman el ele olduklarını anlatan Keremit, "Eli kanlı terör örgütü, insan haklarından bahsederek masum vatandaşlarımızı katledip, onların yaşama hakkını elinden almıştır. Artık milletimiz bu hain örgütün gerçek yüzünü görmüştür. PKK terör örgütü tarafından kandırılan masum gençlerimizin bu örgütten giderek uzaklaşması, onlar için en büyük yıkımdır." ifadelerini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Basri Ağırman, şehitlerden en küçüğünün 2, en büyüğünün 70 yaşında olduğunu belirtti.
Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Ağırman, aradan geçen zamana rağmen acılarının taze olduğunu kaydetti.
Hayri Akçay
ise katliamda 3 ablasını, 1 ağabeyini kaybettiğini söyledi.
Şehit ablasının ismini taşıyan Nahide Akçay, aileden 4 kişinin şehit düştüğünü belirtti.
"Şehitler ölmez, vatan bölünmez." ifadesini kullanan Akçay, çocuklarını da bu düşünceyle yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.
Törenin ardından, katliamda hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.
İlçe Müftüsü Şafi Bilik, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitler anısına mevlit okunmasının ardından, katılımcılara yemek verildi.
Törene, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay İlker Gönen
, İlçe Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın
, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.