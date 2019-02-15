Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Midyat'ta Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde terör propagandası yapan 2 şahıstan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Midyat'ta Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde terör propagandası yapan 2 şahıstan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'nde terör propagandası yaptıkları bilgisi alınan Ş.G. ve Ç.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, çadırda yapılan aramada ise 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. serbest bırakılırken, Ç.G. terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

Çayırlı, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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