Midyat'ta toz taşınımı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Midyat ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Midyat'ta gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı. Araçların tozla kaplandığı gören sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.