Son Dakika Haberleri: Midyat'ta trafik denetimleri arttırıldı
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Midyat'ta trafik denetimleri arttırıldı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.

Midyat'ta trafik denetimleri arttırıldı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.

Midyat'ta karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ile Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın'ın katılımıyla sürücü ve çocuklara gerekli bilgiler verilerek güvenli yolculuk ve araç kullanımında nelere dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Tekin ve beraberindekiler, sürücülerin bayramlarını katlayarak trafik kurallarına ihmal etmemeleri uyarısında da bulundu. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
Mustafa Akın, Ramazan Bayramı, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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