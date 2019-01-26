Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Midyat-Mardin yolu 2. kilometresi Acırlı mevkisinde H.Ö. idaresindeki 46 KL 543 plakalı kamyonet hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada araçta bulunan toplam sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Trafik kazasında yaralanan, H.Ö. olay yerine sevk edilen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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