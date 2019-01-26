Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat-Mardin yolu 2. kilometresi Acırlı mevkisinde H.Ö. idaresindeki 46 KL 543 plakalı kamyonet hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada araçta bulunan toplam sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Trafik kazasında yaralanan, H.Ö. olay yerine sevk edilen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Acırlı, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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