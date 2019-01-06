Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Midyat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Midyat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Dargeçit yolu üzerinde bulunan Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (27), idaresindeki 10 LP 223 plakalı hafif ticari araç, önüne aniden çıkan ata çarpması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada araçta bulunan Ç.Y.(27), S.K.(35), A.P(35) ve E.Z.(28) yaralandı. Bölgeye çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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