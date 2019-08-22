Son Dakika Haberleri: Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı

2 saat önce

Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur A. yönetimindeki 65 KA 699 plakalı jip, Midyat- İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi'nde Yunus Emre T'nin kullandığı 34 TL 9246 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Midyat, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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