Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı
2 saat önce
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:50 Kaynak: AA
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur A. yönetimindeki 65 KA 699 plakalı jip, Midyat- İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi'nde Yunus Emre T'nin kullandığı 34 TL 9246 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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