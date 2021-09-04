Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Çimen Büryan Kavşağında iki aracın karıştığı çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Olayı görenlerin haber etmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan 4 yaralı 112 acil servis ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Son Dakika

Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu

Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu

Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.

Fabrika gibi okul, yıllık cirosu 1 milyon lira! Öğrenciler bile maaş alıyor

Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı

Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti

Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor