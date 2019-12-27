Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim - Son Dakika
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Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince öğrencilerde trafik bilinci oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Midyat'ta trafik polislerinden öğrencilere eğitim, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince öğrencilerde trafik bilinci oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Midyat Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitimde Trafik Büro Amirliği ekiplerince öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, trafik kuralları, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine binerken ve inerken dikkat edilecek hususlar, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri takmanın önemi ve genel trafik kurallarıyla ilgili bilgi aktarıldı.

Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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