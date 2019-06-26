Son Dakika Haberleri: Midyat'ta trap atışı şenliği yapıldı
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Midyat'ta trap atışı şenliği yapıldı

32 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü tarafından, ikinci geleneksel ödüllü trap atışı şenliği yapıldı.

Midyat'ta trap atışı şenliği yapıldı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü tarafından, ikinci geleneksel ödüllü trap atışı şenliği yapıldı.

Şenköy Mahallesi futbol sahasında yapılan yarışmaya Batman, Diyarbakır ve Kızıltepe'deki dernekler de katılarak destek verdi. Yarışmada, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Avcılar, Mardin, Midyat, Spor
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