Midyat'ta trap atışı şenliği yapıldı
32 dakika önce
Mardin'in Midyat ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü tarafından, ikinci geleneksel ödüllü trap atışı şenliği yapıldı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
'in Midyat
ilçesinde Avcılar
ve Atıcılar Spor Kulübü tarafından, ikinci geleneksel ödüllü trap atışı şenliği yapıldı. Şenköy
Mahallesi futbol sahasında yapılan yarışmaya Batman
, Diyarbakır
ve Kızıltepe
'deki dernekler de katılarak destek verdi. Yarışmada, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. - MARDİN
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