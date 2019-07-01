Son Dakika Haberleri: Midyat'ta ücretsiz yüzme kursu
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Midyat'ta ücretsiz yüzme kursu

57 dakika önce

MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat İlçesinde Belediyesi, ücretsiz yaz yüzme kursu açtı.

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MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat İlçesinde Belediyesi, ücretsiz yaz yüzme kursu açtı.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, yaz yüzme kursu kayıtlarının bugün başladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızı açtığımız ücretsiz yaz yüzme kurslarımıza bekliyoruz. Midyat'ta yüzme bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Kayıtlar 01 - 05 Temmuz tarihleri arasında kayıt yapılacak kurslara 7- 12 yaş arasındaki çocuklar yer alabilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:01 Kaynak: AA
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