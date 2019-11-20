Son Dakika Haberleri: Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
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Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele

6 saat önce

Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.

Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele, System.String[]

Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.


Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için ilçe merkezinde stant açıp broşür dağıttı.

Uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verilen gençler de polise teşekkür etti.

Ayrıca Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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