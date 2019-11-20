Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
6 saat önce
Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:08 Kaynak: AA
Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için ilçe merkezinde stant açıp broşür dağıttı.
Uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verilen gençler de polise teşekkür etti.
Ayrıca Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtımı yapıldı.
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