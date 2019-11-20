Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
6 saat önce
Stantın açıldığı meydan Polislerin bilgilendirme yapması Polis köpeğinin görüntüsü Vatandaşların uygulama hakkında konuşması Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele MARDİN (AA) – Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Stantın açıldığı meydan
Polislerin bilgilendirme yapması
Polis köpeğinin görüntüsü
Vatandaşların uygulama hakkında konuşması
Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
MARDİN (AA) – Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için ilçe merkezinde stant açıp broşür dağıttı.
Uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verilen gençler de polise teşekkür etti.
Ayrıca Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtımı yapıldı.
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