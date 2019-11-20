Son Dakika Haberleri: Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
Son Dakika Güncel Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele

6 saat önce

Stantın açıldığı meydan Polislerin bilgilendirme yapması Polis köpeğinin görüntüsü Vatandaşların uygulama hakkında konuşması Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele MARDİN (AA) – Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.

Stantın açıldığı meydan

Polislerin bilgilendirme yapması

Polis köpeğinin görüntüsü

Vatandaşların uygulama hakkında konuşması

Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele

MARDİN (AA) – Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için ilçe merkezinde stant açıp broşür dağıttı.

Uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verilen gençler de polise teşekkür etti.

Ayrıca Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele

Midyat, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
Meksika'da bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı Adana'da eğlence mekânlarının bulunduğu caddede korkutan patlama Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]