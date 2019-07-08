Son Dakika Haberleri: Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
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Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

1 saat önce

Mardin Midyat ilçesinde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]
Mardin Midyat ilçesinde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güveni için park ve bahçelerde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs üzerinde yapılan aramada 11.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan E.G., gözaltına alındı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
Asayiş Büro, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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