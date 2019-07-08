Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
1 saat önce
Mardin Midyat ilçesinde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mardin Midyat
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
ilçesinde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesinde Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güveni için park ve bahçelerde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs üzerinde yapılan aramada 11.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan E.G., gözaltına alındı. - MARDİN
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu
Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi
Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!