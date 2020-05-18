Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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