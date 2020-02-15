Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.

Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.

Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Midyat İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince yapılan koordineli çalışmada Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan N.D'nin üzerinden 1 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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