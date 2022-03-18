Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

18.03.2022 14:29
Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.T.'nin üzerinde yapılan aramada, parçalar halinde 1,69 gram metamfetamin, 0,31 gram eroin, 0,70 gram metamfetamin, 0,46 gram eroin ve uyuşturucu fişeklemesinde kullanılan kağıtlar ele geçirdi. A.T., sorgusu tamamlandıktan sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Uyuşturucu, Hisarcık, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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