Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

15.05.2022 10:33
Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli F.E., durdurularak otomobil içinde yapılan aramada 886 gram esrar ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan F.E., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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