Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Veli ve Öğrencilere Seminer

Midyat'ta Veli ve Öğrencilere Seminer

26 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesinde (ÇPAL) velilere ve öğrencilere yönelik seminer düzenledi.

Midyat'ta Veli ve Öğrencilere Seminer, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesinde (ÇPAL) velilere ve öğrencilere yönelik seminer düzenledi.


Okul müdürü Öztekin Akçay seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seminerde günlük yaşamda karşılaşılacak sorunların çözüm yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verileceğini aktaran Akçay, seminerde okulun branş öğretmenleri tarafından kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma, doğal afetlere karşı korunma, tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması, güvenli internet kullanımı, enerji verimliliği, ev aletlerinin güvenli kullanımı, cep telefonu dolandırıcılığı konularında sunumlar yapılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Akçay, Şenköy, Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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