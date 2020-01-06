Midyat'ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Son Dakika

Midyat'ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Midyat'ta yangın çıkan binadaki 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Seyitler Mahallesi 7. Cadde üzerindeki 37 numaralı evin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 6 kişi merdivenli itfaiye aracı yardımı ile kurtarıldı. Yangında evin mutfağı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

İtfaiye, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:11 Kaynak: İHA
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