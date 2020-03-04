Midyat'ta yaşayan Suriyelilerden 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
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Midyat'ta yaşayan Suriyelilerden 'Bahar Kalkanı'na destek

6 saat önce

MARDİN'in Midyat ilçesine yerleşen Suriyeli göçmenler, İdlib'de yürütülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Midyat'ta yaşayan Suriyelilerden 'Bahar Kalkanı'na destek, System.String[]

MARDİN'in Midyat ilçesine yerleşen Suriyeli göçmenler, İdlib'de yürütülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Midyat'ta yaşayan Suriyeli göçmenler, Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) İdlib'de yürütülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olduklarını duyurdu. Suriyeli göçmenler adına açıklama yapan Ahmet İsmail, Türkiye'ye destekleri için minnettar olduklarını söyledi. Midyat'ta yaşayan Suriyeliler olarak harekatı desteklediklerini belirten İsmail, "Mazlum Suriye halkını savunmak için nice şehitler veren kahraman Türk ordusuna minnettar olduğumuzu buradan tüm dünyaya duyuruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı gönülden selamlıyoruz. Türkiye halkı onlara kapılarını açmış, bağrına basarak, acılarına ortak olmuştur. Savaşın başladığı günden bu yana Suriyelileri kendi kardeşleri bilmiş ve yardımlarını hiçbir zaman esirgememişlerdir. Muhacir Suriyeliler olarak Türkiye ve halkına minnet duygumuzun ilelebet baki kalacağını buradan duyururken, Suriye'deki zulüm sisteminin ortadan kaldırılması ve kendi topraklarımıza dönüp orada emniyet içinde yaşama şansına kavuşmayı da yüce Allah'tan umut ediyoruz" dedi.


Bahar Kalkanı Harekatı, Midyat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
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