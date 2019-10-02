Midyat'ta yaya geçitlerinde uygulama
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
Mardin'in Midyat ilçesinde, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.
Midyat'ta yaya yolu noktasında emniyet güçleri tarafından vatandaşlara eğitim verildi. Yaya önceliğine dikkat çekilerek gelen araçlar yayalara yol vererek, yaya geçidine varmadan önce durdu.
Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti. - MARDİN
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