Son Dakika Haberleri: Midyat'ta yaya geçitlerinde uygulama
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Midyat'ta yaya geçitlerinde uygulama

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.

Midyat'ta yaya geçitlerinde uygulama, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.


Midyat'ta yaya yolu noktasında emniyet güçleri tarafından vatandaşlara eğitim verildi. Yaya önceliğine dikkat çekilerek gelen araçlar yayalara yol vererek, yaya geçidine varmadan önce durdu.


Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti. - MARDİN

Mardin, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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