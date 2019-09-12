Son Dakika Haberleri: Midyat'ta "yaya önceliği" denetimi
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Midyat'ta "yaya önceliği" denetimi

21 dakika önce

Midyat'ta trafik ekipleri yaya önceliği denetimi yaptı.

Midyat'ta

Midyat'ta trafik ekipleri yaya önceliği denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla içinde 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerince uygulama yapıldı.

Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden ekipler, yayaya yol vermeyen sürücülere cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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