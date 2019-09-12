Midyat'ta "yaya önceliği" denetimi
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Midyat'ta trafik ekipleri yaya önceliği denetimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Midyat'ta trafik ekipleri yaya önceliği denetimi yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla içinde 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerince uygulama yapıldı.
Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden ekipler, yayaya yol vermeyen sürücülere cezai işlem uyguladı.
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