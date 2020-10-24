Midyat'ta yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Midyat İlçe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde 700 metre sıcak asfalt tali yol ile şehrin görüntüsünü güzelleştiriyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Veysi Şahin, bölgede son üç ayda yapılan tretuvar çalışmaları sonrası bordür ve sıcak asfalt çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğünü söyledi.

Şahin, "Ekiplerimiz yaptığı 35 bin metrekarelik tretuvar çalışmasının ardından peyzaj, aydınlatma çalışması için hazırlık yapıldı. İnşallah bu işlemlerimizi de bitirdikten sonra mahallemizdeki farklı eksiklerimizle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. İlçemizde eksiklerimizi bir bir gidermeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.