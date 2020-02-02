Midyat'ta yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Midyat'ta yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

27 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik güçlerince yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Midyat'ta yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik güçlerince yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsünde bulunan vatandaşların üstleri arandı. Yapılan aramada bir yolcunun üzerinde esrar maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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