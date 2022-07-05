Midyat'ta zabıta denetimi

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uymayan ve temizliğe önem göstermeyen iş yerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiklerini kaydeden Bayar, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduklarını ifade eden Bayar, "Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerimiz sürecek." dedi.