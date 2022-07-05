Midyat'ta zabıta denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Midyat'ta zabıta denetimi

05.07.2022 11:01
Midyat'ta zabıta denetimi

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uymayan ve temizliğe önem göstermeyen iş yerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiklerini kaydeden Bayar, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduklarını ifade eden Bayar, "Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerimiz sürecek." dedi.

YORUMLAR
500
Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim
Kaynak: AA

Midyat Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta zabıta denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Midyat'ta zabıta denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement