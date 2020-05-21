Midyat'ta zabıta denetimleri sürüyor - Son Dakika

Midyat'ta zabıta denetimleri sürüyor

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirlerinin genişletildiği ilçede zabıta ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, iş yerlerini denetledi. Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, ilçedeki iş yerlerini denetlediklerini belirterek, denetimlerin sürdüğünü söyledi. Bayar, "Denetimlerimizde vatandaşlarımızın da sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmesini hedefliyoruz. Ayrıca son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri el koyarak imha ediyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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