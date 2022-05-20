Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Midyat genelinde marketlerde temel gıda başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını kontrol etti.

Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, halkın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için market ve benzeri işletmelere yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimleri sürekli yaptıklarını kaydeden Bayar, şöyle konuştu:

"İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok market ve benzeri işletmedeki ürünlerin tarihi geçmiş, bozuk ya da çeşitli sebeplerden ötürü tüketilmeyecek durumda olup olmadığını denetliyoruz. Market raflarında satılan her türlü ürünün satış fiyatları ve fiyatların ne zaman güncellendiği ile ilgili kontrollerini yapıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmanın temel amacının tüketiciyi korumaktır."