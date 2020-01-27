Midyat'ta zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta zehir tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika

Midyat'ta zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

6 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan aramada, 3 şahıs üzerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Midyat'ta zehir tacirlerine göz açtırılmıyor, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan aramada, 3 şahıs üzerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Midyat Narkotik ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Mardin yolu üzerinde hareket halinde olan bir aracı durdurarak arama yaptı. Arama yapılan araç içerisinde bulunan 3 şahısın üzerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - MARDİN

Narkotik, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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