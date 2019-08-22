Son Dakika Haberleri: Midyat'taki trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Midyat'taki trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, uzman çavuş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Midyat'taki trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, uzman çavuş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Onur Aykut yönetimindeki 65 KA 699 plakalı cip, Midyat- İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi'nde Yunus Emre Taşpınar'ın kullandığı 34 TL 9246 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki araçta yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen Yunus Emre Taşpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çaptı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu
Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir İzmir'in ardından Balıkesir de alev alev yanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'taki trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]