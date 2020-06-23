Midyat'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Batman yolu üzerinde önlem aldı. Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 17 bin TL olan 57 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.