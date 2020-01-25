Midyat'tan depremzedelere yardım çağrısı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesin' den depremzedelere yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Midyat Belediyesi ve Midyat Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede "Elazığ Geçmiş Olsun, Midyat Halkı Yanında" yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Meclis salonunda kent konseyi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Belediye Başkan yardımcısı Şehmus İleri yaptı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden İleri şöyle konuştu: "Elazığ ve Malatya illeriyle ilçelerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Elazığ depremindeki vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak, yaralarını sarmak için Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'in talimatlarıyla, Midyat Kaymakamı Sayın Tekin Dündar'ın destekleriyle, Belediyemiz önderliğinde, Midyat geneli diğer resmi kurum ve STK 'lar ile iş birliği yapılarak bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu yardım kampanyası kapsamında; Estel Zabıta Bürosu (Estel Hanı), Midyat Zabıta Bürosu (Midyat Dörtyol), Midyat Belediyesi (Zabıta Ek Bina), Sosyal Market (Estel Taziye Evi Yanı), Bahçelievler Mahallesi Çay Bahçesi Yanındaki Bina'da toplama noktalarına oluşturuldu." dedi.

İleri yapılacak yardımların, "Kuru Gıda, Erzak, Battaniye, ısıtıcı, yatak, nevresim, yorgan, yastık, giyim, hijyen ve temizlik maddesi, çocuk maması, barınma malzemeleri ve diğer insanı yardımlar tırlar ile deprem bölgesine ulaştırılacak. "Elazığ Geçmiş Olsun, Midyat Halkı Yanında" sloganıyla başlattığımız bu kampanya 'ya Midyat halkının desteğini bekliyoruz." Açıklamasında bulundu.