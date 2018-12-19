Son Dakika Haberleri: Midyatlı Başarılı Öğrencilere Eşofman

Midyatlı Başarılı Öğrencilere Eşofman

2 saat önce

İstanbul'da yaşayan Midyatlı iş adamı Hüseyin Durmaz, Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan başarılı 30 öğrenciye eşofman gönderdi.

Midyatlı Başarılı Öğrencilere Eşofman, System.String[]
İstanbul'da yaşayan Midyatlı iş adamı Hüseyin Durmaz, Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan başarılı 30 öğrenciye eşofman gönderdi.

Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) Müdürü Mehmet Öztekin Akçay'ın girişimi sonucu, İstanbul'da yaşayan Midyatlı hayırsever iş adamı Durmaz, Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan başarılı öğrencileri eşofman göndererek ödüllendirdi.

Gönderilen eşofmanlar öğrencilere dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, bu desteği sağlayan ve vesile olan herkese teşekkür etti.

Okul müdürü Çetin Yarış, gönderilen yardımların öğrencileri son derece mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimizin yüzünü güldüren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Öztekin Akçay da, öğrencilere yapılan yardıma aracılık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:26 Kaynak: AA

Midyat, İstanbul, Anadolu Lisesi, Eğitim
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