Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor - Son Dakika

Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor

08.11.2020 10:22
Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde kadınlar, başlattıkları kampanya ile İzmir'deki depremzede çocuklara, oyuncak bebekler hazırlıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde kadınlar, başlattıkları kampanya ile İzmir'deki depremzede çocuklara, oyuncak bebekler hazırlıyor.

Midyat Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'ndeki kadınlar, İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen çocuklar için kampanya başlattı. 'Çocuklar gülsün' adıyla başlatılan kampanyada kadınlar, depremden bu yana 100 oyuncak bebek hazırladı. Bebek sayısı 200'e ulaşınca Türk Kızılay Şubesi aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacak. Aile Destek Merkezi Sorumlusu Ayşe Noyan, bir nebze de olsa depremzede çocuklara, yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Midyat kadınlarıyla bir araya geldik ve bütün depremzede çocuklara oyuncak bebek yapıp göndereceğiz. Allah bir daha yaşatmasın. Ölmüşlerimize rahmet yağdırsın, hastalarımıza şifa versin" dedi.

'ONLAR GÜLSE BİZ DE MUTLU OLURUZ'Depremden çok etkilendiklerini ve çok üzüldüklerini dile getiren Aslıhan Işık, "Depremzede çocuklara bebek yapıyoruz. Biz de onlarla ağladık, üzüldük. Şimdi bir nebze olsun gülmeleri için bebek yapıyoruz. Onlar gülse biz de mutlu oluruz. Çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Depremzede çocukları biraz da olsa sevindirmek için oyuncak bebek yaptıklarını aktaran Büşra Kul, "Öncelikle İzmir'deki yaşanan olay için çok üzgünüz. İzmir'deki, çocuklar için yapıyoruz. Onlar çok üzüldü. Biraz sevinsinler diye onlara bu bebekleri yaptık. Biz de çok üzüldük gerçekten" ifadelerini kullandı.


Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor
Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor
Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor

Oyuncak, Midyat, İzmir, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Midyatlı kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek hazırlıyor - Son Dakika


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