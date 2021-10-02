Üye Girişi
Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı - Son Dakika

Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı

02.10.2021 09:58
Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı, System.String[]

Birçok ülkede yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bilinen Midyatlı Rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü. BM tarafından çeşitli ödüller alan Doğan, babasının ölüm döşeğinde "Keşke köylerimizin eskisi kadar dolu olduğunu görseydim" sözleri üzerine bu kararı aldığı açıkladı. Gençler için köye yüzme havuzu yaptıran Rahibe, kendisinden destek bulan başka Süryani ailelerin de köylerine geri döndüklerini söyledi.

1985 yılında Mardin'in Midyat İlçesi'nden ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden 51 yaşındaki Süryani Rahibe Hatune Doğan, yıllar sonra İzbırak Köyü'ne geri dönüş yaptı.

BABASININ SÖZLERİ ONU HAREKETE GEÇİRDİ

Almanya'ya göç ettiklerinde 14 yaşında olan Rahibe Hatune Doğan, 2014 yılında babasının 78 yaşında vefat etmeden üç gün önce kendisiyle yaptığı sohbette, 'keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine geri dönüş yapma kararı aldı.

Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü

GENÇLER İÇİN YÜZME HAVUZU YAPTIRDI

Sabah'ın haberine göre 2017 yılında babasının eski evlerini onaran ve restorasyonunu geçekleştiren Doğan, köyde yeni bir ev de inşa etti. Köydeki onarımları tamlayan Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için de bir yüzme havuzu inşa etti. Havuza su doldurmak içinde bir sondaj kuyusu açtı.

Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü

ONU GÖREN SÜRYANİ AİLELER DE GELDİ

Süryani Rahibenin köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa ettiler. Anadili Türkçe ve Süryanicenin yanında 12 dil daha bilen Hatune Doğan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara çeşitli yardımlarda bulunmasıyla tanınıyor.

Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü

Bugüne kadar, Süryanice, Almanca, dillerinde 22 kitap yazan ve yazdığı kitaplar ile insani yardım faaliyetleri nedeniyle hem Almanya hükümeti hem de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çeşitli ödülleri olan Doğan, 23'üncü kitap çalışmasını da sürdürüyor.

Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü

"DÖNMEK İSTİYORUZ, BURASI VATANIMIZDIR"

Doğan, köye geri dönüş kararı aldıktan sonra civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıkların başladığını söyledi. Çoğunlukla kilisede ibadet yaptığını ya da kitap okuduğunu belirten Doğan, "İlk ev yapan burada, köye dönen benim. Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler şimdi tarihini biliyoruz. Burada havuz yaptım. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar, işte burası bizim vatanımızdır, dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır." dedi.

Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Yüzme, GÖÇ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakik: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi 09:56 Son dakik: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan 09:38 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor 09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı 07:51 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor 00:49 İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı 21:26 Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı

Son Dakika Haberleri
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:56 Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
09:08 Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti
09:00 Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı
08:56 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
07:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor         
09:56
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor         
00:45
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek         
20:09
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement