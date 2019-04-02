Midyatlılar AK Parti'nin Başarısını Kutluyor

AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) tebrikleri kabul ediyor.

AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) tebrikleri kabul ediyor.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen inşaat mühendisi 21. Dönem Mardin Milletvekili Veysi Şahin SKM'de meclis üyeleri, partililer ve vatandaş tarafından karşılandı.



Şahin'e vatandaşlar yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.



Burada konuşan Şahin, kendisine ve ekibine bu destekten dolayı teşekkür etti.





Seçim meydanlarında, Midyat için önemli projeler hayata geçireceklerini ifade ettiğini hatırlatan Şahin, "Bu sözümüzün arkasındayız. Taş üstüne taş koymaya geldik. Midyatlılar rahat olsunlar, hiçbir sıkıntı, dert, tasa yok. Güzel günler hep birlikte bizleri bekliyor." dedi.





Şahin kendisini ziyarete gelen engelli ve yaşlı kişiyi karşılayarak, elinden öptü.



SKM'deki programa, eski AK Parti Milletvekili Nihat Eri, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, İstanbul Midyatlılar Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı Muharrem İleri, eski Belediye Başkanı Felemez Aslan ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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