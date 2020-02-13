Midye ısmarlama cinayeti - Son Dakika
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Midye ısmarlama cinayeti

6 saat önce

Beyoğlu'nda 10 gün önce midye ısmarlama tartışması üzerine çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Beyoğlu'nda 10 gün önce midye ısmarlama tartışması üzerine çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 2 Şubat günü gece saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte midye yemek için cadde üzerindeki bir seyyar satıcının önünde duran Ü.T., orada bulunan 5 kişilik başka bir gruba "Gelin size midye ısmarlayalım, 100 tane yiyin parasını ben vereceğim" şeklinde seslendi.

Daha sonra, 5 kişilik gruptan A.D. ve Y.M.Ö. kendilerini küçük düşürdüğü gerekçesiyle Ü.T. ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.D. isimli şahıs, tartıştığı Ü.T.'yi silahla yaraladı.

Ü.T. hastaneye kaldırılırken, A.D. ve Y.M.Ö. yanlarındaki 3 arkadaşıyla gözaltına alındı.

Ü.T'nin olaydan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, A.D. ve Y.M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Midye ısmarlama cinayeti

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:05 Kaynak: AA
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