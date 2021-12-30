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MİDYE ISMARLAMA CİNAYETİNDE SANIĞA 26 YIL HAPİS - Son Dakika

MİDYE ISMARLAMA CİNAYETİNDE SANIĞA 26 YIL HAPİS

30.12.2021 11:54

BEYOĞLU'nda iki grup arasında midye ısmarlama sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada Umut Tuncer'in öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

BEYOĞLU'nda iki grup arasında midye ısmarlama sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada Umut Tuncer'in öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanığa 26 yıl hapis cezası verirken diğer iki sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Arteş Dağ getirildi. Tutuksuz sanık Okan Tav, Özgür Çatalkaya ve maktul yakınları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya katılan maktulün annesi Sabriye Tuncer ve ablası Serpil Çatalkaya şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

TAHLİYEMİ TALEP EDERİM

Mahkemede son sözü sorulan sanıklardan Arteş Dağ Böyle bir olay olduğu için pişmanım. Keşke olmasaydı. Ben de kendimi korumak amaçlı istemeyerek bir davranışta bulundum. Takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ederim dedi. Sanık Okan Tav son sözünde kimseye zarar verme amacının olmadığını söyledi. Sanık Özgür Çatalkaya ise takdir mahkemenindir diyerek beraatini istedi.

TUTUKLU SANIĞA 26 YIL 5 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık Arteş Dağ'ı Kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, sanığın cezasında indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Arteş Dağ, diğer sanık Okan Tav'a yönelik Hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ay 27 gün hapis cezasına veren mahkeme, Basit yaralama suçundan ise beraatına hükmetti. Arteş Dağ, sanık Özgür Çatalkaya'ya karşı ise Basit yaralama suçundan 5 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanığı Ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 10 ay hapis cezasına karar verdi.

İKİ SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Tutuksuz sanık Yusuf Mert Özgen'i Kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırıp, indirim uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya indiren mahkeme, sanıklar Okan Tav ve Özgür Çatalkaya'ya karşı ise Basit yaralama suçundan beraatına karar verdi. Sanık Ozan Özdemir'i aynı suçtan müebbet hapse çarptıran mahkeme cezasında indirim uygulayarak 10 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Heyet, 10'ar yıl hapse çarptırılan sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Okan Tav'a Silahla tehdit suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen olayda Umut Tuncer ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen Arteş Dağ ve arkadaşları Tuncer'e size midyeleri biz ısmarlayalım teklifinde bulundular. Teklife 'Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız diyerek tepki gösteren grup ile Umut Tuncer'in aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arteş Dağ, Tuncer'i silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Tuncer hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Okan Tuncer ve Özgür Çatalkaya'nın 'Silahla tehdit, diğer şüpheliler Arteş Dağ, Ozan Özdemir ve Yusuf Mert Özgen'in ise 'Kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

MİDYE ISMARLAMA CİNAYETİNDE SANIĞA 26 YIL HAPİS
MİDYE ISMARLAMA CİNAYETİNDE SANIĞA 26 YIL HAPİS
MİDYE ISMARLAMA CİNAYETİNDE SANIĞA 26 YIL HAPİS

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Mahkeme, Beyoğlu, Mahkum, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MİDYE ISMARLAMA CİNAYETİNDE SANIĞA 26 YIL HAPİS - Son Dakika
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