Midye Kabuklarıyla Hayvan Figürleri Yapıyor

ÇANAKKALE"de yaşayan emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (72), 15 yıldır midye kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor.

ÇANAKKALE"de yaşayan emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (72), 15 yıldır midye kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor. Ekim ayında 5'inci kişisel sergisini açmaya hazırlan Mut, elde edeceği geliri üniversite öğrencilerine bağışlayacak.



Emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut'un, deniz kabuklarından hayvan figürleri yapma merakı Uzakdoğu seyahati sırasında gördüğü değişik hayvan figürleriyle başladı. Evinin balkonunu atölyeye çeviren Muzaffer Mut, deniz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor. 15 yıldır deniz kabuklarından çeşitli hayvan figürleri oluşturan Muzaffer Mut, 4 kişisel sergi açtı. Mut, bu yıl midye kabuklarından truva atı, kelaynak kuşu, zürafa, aslan, kartal, karga, penguen ve fil gibi 400'e yakın hayvan figürü yaptı. Datça'da Ekim ayında midye kabuklarından oluşan 400 eserin yer alacağı 'deniz kabuklarından figürler' adlı sergisini açmayı planlayan Mut, bu serginden elde deceği geliri üniversite okuyan öğrencilerin eğitimi için bir derneğe bağışlayacak.



'15 YILDIR BU TÜR ÇALIŞMALAR YAPIYORUM'



Çanakkale çevresinin denizlerle kaplı bir konumda olduğunu belirten Muzaffer Mut, "Çanakkale Boğazı'nın bir tarafında Ege Denizi, bir tarafında ise Marmara Denizi var. Bu deniz kabukları ve taşların çoğu Çanakkale'den. Bazılarını ise yurtdışından getiriyorum. Uzakdoğu seyahatimde bazı hayvan ve kuşların deniz kabuğundan yapıldığını gördüm. Bu tür figürleri ben de yapabilirim dedim. 15 yıldır bu tür çalışmalar yapıyorum. Deniz kabuklarından yaptığım bu çalışmalar oldukça ilgi görüyor. Bu yıl 5'inci sergimi Datça'da açacağım. Bu işten ekonomik fayda sağlama düşüncesinde değilim. Bana terapi oluyor. Emeklilik dönemimde zamanımı değerlendirmiş oluyorum. Sergilerden elde ettiğim geliri de öğrenci derneklerine bağışlıyorum" dedi.



- Çanakkale

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