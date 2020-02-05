Midye kaçakçılığı yapan 3 kişiye 90 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midye kaçakçılığı yapan 3 kişiye 90 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Midye kaçakçılığı yapan 3 kişiye 90 bin lira ceza uygulandı

17 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a midye kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişiye 90 bin lira para cezası uygulandı.

Midye kaçakçılığı yapan 3 kişiye 90 bin lira ceza uygulandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a midye kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişiye 90 bin lira para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Enez açıklarında devriyeleri sırasında Yunanistan'a kum midyesi kaçakçılığı yaptığı belirlenen fiber tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 280 kilogram kum midyesi bulundu.

Teknedeki 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 30'ar bin lira para cezası uygulandı. Kanun kapsamında kaçakçılığın yapıldığı belirlenen tekneye de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzerine el konuldu.

Yakalanan midyeler denize bırakıldı.

Türkiye'de çok rağbet görmese de Akdeniz mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle Edirne'de kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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