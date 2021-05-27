Midye toplamak için denize açılan balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi mevkiinde edinilen bilgiye göre, midye toplamak için Karadeniz'e açılan Erdoğan Gönen ve Mutlu Aydın'ın bulunduğu tekne, salyangoz demirinin takılması sonucu alabora oldu.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ TEDAVİ ALTINDA

Olayda Erdoğan Gönen boğularak hayatını kaybederken, Mutlu Aydın ise çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cesedi kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.