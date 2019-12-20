Migall Hypergross, Kayseri'de hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Migall Hypergross, Kayseri'de hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Kayseri'de Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Anadolu Çarşı Mağaza İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Erdem ve Eski Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın ortaklığı ile yerel gross olarak hizmet verecek Migall Hypergross açıldı.

Migall Hypergross, Kayseri'de hizmet vermeye başladı, System.String[]

Kayseri'de Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Anadolu Çarşı Mağaza İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Erdem ve Eski Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın ortaklığı ile yerel gross olarak hizmet verecek Migall Hypergross açıldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle beraber alışverişte süreklilik sağlanmalı" dedi.


Düzenlenen açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.


Kayseri'ye yeni bir vizyon getirmek için yerel bir gross olarak hizmet vereceklerini söyleyen Anadolu Çarşı Mağaza İşletmeleri A.Ş. Kenan Erdem, "1975 yılında Havuzlu Han'da şarküteri olarak başladığımız ve sonra farklı yerlerde devam eden toptan ticaretimize Anadolu Çarşı Mağaza İşletmeleri A.Ş. Migall Hypergross'la, Mahmut Hiçyılmaz ve Mehmet Saçmacı'nın destekleriyle Kayserimize yeni bir yüz, yeni bir konsept yapmaya çalıştık. Hedefimiz hemşerilerimize ucuz, kaliteli, temiz ve bol çeşitle hizmet vermek ve yerel bir gross oluşturarak, Kayserimize yeni bir vizyon oluşturmaktır. Potansiyeli olan bir ülkeyiz ve içerisinde olduğumuz durumdan iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. İş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmalıyız ve bu çerçevede bugün açılışını yaptığımız bu mağaza ile 60 civarında istihdam olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu gayretlerimize karşılık, hemşerilerimizin ilgi ve desteklerini bekliyoruz" dedi.


Kendisinin de geçmişte bakkaliyesi olan bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Allah bu müessesenin sahiplerine helalinden bol rızık versin. Bu süreçte yatırım yapmak yönünde herkeste bir tereddüt olabilir ama bazen sıkıntılı olduğumuz durumlarda, Allah gönlümüzü ve rızkımızı genişletir. Ben bu anlayışta olduğuna inanıyorum. Geçmişte toptan bakkaliyesi olan bir ailenin evladı olarak, bu konudaki tecrübem asla göz ardı edilemez ve buradan tavsiyem fiyatlar uygun olacak, ürün de kaliteli olacak. En önemlisi de süreklilik olacak. Bunu sağlayamazsak, arkamızda kimse kalmaz. Kayserimiz gelişiyor ve birbirimize sahip çıkarsak her şey daha da iyiye gidecek. Şehrimizde yaşayan herkes bizim canımız ciğerimiz ve kimseyi ötekileştirmeden yanında olmaya gayret ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Mahmut Hiçyılmaz, Kenan Erdem, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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