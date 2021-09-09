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Migiboy'dan 200 milyon dolarlık likra yatırımı - Son Dakika

Migiboy'dan 200 milyon dolarlık likra yatırımı

09.09.2021 11:42
Migiboy'dan 200 milyon dolarlık likra yatırımı, System.String[]

Türk tekstil sektörünün lider kuruluşlarından Migiboy, 200 milyon dolarlık yatırımla spandeks (likra) fabrikasını hayata geçirecek.

Türk tekstil sektörünün lider kuruluşlarından Migiboy, 200 milyon dolarlık yatırımla spandeks (likra) fabrikasını hayata geçirecek.

Çorlu, Kahramanmaraş ve Kırklareli'ndeki 5 fabrikasıyla iplik, örme kumaş ve boya-baskı alanlarında faaliyet gösteren Migiboy Tekstil, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla yeni yatırımını duyurdu.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 400 bin metrekare alanda kurulacak fabrika ile yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. 14 ayda tamamlanması hedeflenen fabrika, 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, toplantıda yaptığı konuşmada, " Türkiye'de gelecek dönemde sanayi ile ilgili çok ciddi yatırımların olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Canpolat, gerçekleştirdikleri yeni yatırımla likra ithalatının önüne geçmeyi planladıklarına vurgu yaparak, "Ülkemizin yıllık likra ihtiyacı yaklaşık 60 bin ton. 500 kişiye istihdam sağlayacağımız fabrikamızla Türk tekstil sektörünün ihtiyacı olan 40 bin tonunu karşılayarak ithalatı ihracata dönüştürmek istiyoruz. Sektör ihracatımıza da ciddi anlamda katkı sağlayacak yatırımımızla günde 100 ton üretim yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Hedef ithalatın önüne geçmek

Bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızdaki konfeksiyon üretimi gün geçtikçe artıyor. Kumaş ve ipliğe olan ihtiyaç arttı. Likra pazarı ise Çin ve Kore'deki uluslararası büyük kapasitelerde fabrikaları olan firmaların elinde dönüyor. Batı'da üretim yok denecek kadar az. Bu nedenle bu yatırımımız Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendiriyor. Likranın birim fiyatı şu an 15 dolar civarlarında. Özellikle ham maddede bu artış tüm ürünlerde geçerli. Likra fiyatları dünya pazarında da şu anda çok yüksek olsa da önümüzdeki dönemde fiyatların yarı yarıya düşeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin likra ihtiyacı ise yıllık yaklaşık 60 bin ton. Bunun 20 bin tonunu Türkiye'de kurulu yabancı sermayeli bir firma üretirken geriye kalan 40 bin tonunu yurt dışından ithal ediyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz bir pazar. Bu yatırımımızla, ithalatın önüne geçip Türk tekstil sektörünün eksik kalan ihtiyacını tamamlamak ve ülkemizi Avrupa'nın likra üretim üssü yapmak öncelikli hedefimiz."

Günlük üretim kapasitesi 100 ton

Şirketin salgın döneminde birçok yatırım yaptığına dikkati çeken Canpolat, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2020 küresel ticaretin durma noktasına geldiği bir yıl oldu. Biz buna rağmen hedef rakamlarımızı yakaladık ve aynı zamanda yatırımlarımıza devam ettik. Kahramanmaraş'taki fabrikamızı dünyada yeni çıkan Vorteks teknolojisiyle iplik üretmek üzere yaklaşık 7,5 milyon avro yatırım ile tamamen yenileyerek 500 tona çıkardık. Çorlu'da ise tamamen yeni bir fabrika kuruyoruz. Niğde OSB'de kuracağımız yeni fabrika ise 400 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekaresi kapalı olan ve yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bu sayıdan yaklaşık 200'ünün beyaz yakalı olacağı bir fabrika.

Kurduğumuz tesiste her ne kadar çıkan son ürün iplik olsa da tesis iplik tesisinden çok bir kimya rafinerisi. Temelini yıl sonuna kadar atmış olacağız. Tamamlanma süresi anlaşmamız içerisinde 18 ay ancak biz 14 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Günlük üretim hedefimiz ise 100 ton. Kurduğumuz fabrika tamamen yeşil ve sürdürülebilir bir fabrika. Az su kullanan sistemler, yağmur sularını toplama, kullanılan suları yeniden kullanma, güneş enerjisi gibi bütün teknolojileri içerecek bir fabrika hazırlıyoruz. Tüm sektör bu doğrultuda çalışmalarını yapıyor ancak üretimlerini bu seviyede sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştiren fabrikalara öncülük ediyoruz."

Canpolat, küresel ticaretin iki önemli problemle uğraştığını vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Şu anda konteyner firmalarının ve ham madde üreticilerinin tekel oluşturması ile mücadele ediyoruz. 2 bin dolarlık konteyner ücretini 10-15 bin dolarlara yükseldi. Bu bizim için çok büyük bir problem çünkü ana ham maddeyi dışarıdan tedarik ediyoruz. Dünya ana hammadde ürünlerinin tamamını Uzak Doğu'ya yaptırıyor. Bizim gibi ülkelerin hızlı şekilde sanayileşmesi ve her konuda üretime geçmesi gerekiyor. Şu anda Uzak Doğu bloğunun rakipsiz olması fiyatlarda ciddi haksızlıklara yol açıyor. Sanayi kültürü olan, alt yapısı olan bizim gibi ülkelerin üretime geri dönmesi ile kırılabilir bir durum ancak karşımızda dev gibi fabrikalar oluştu. Günde 10 bin ton üretim yapan fabrikalara rakip olmak zor. Ancak pes etmiyoruz. Sanayileşip dünyanın iyi bir tedarikçisi olmalıyız. Coğrafi konumumuz buna çok uygun."

Likranın çevreci bir ürün olduğuna dikkati çeken Canpolat, "Bu kumaş türünün bir atığı yok. Üretim süreçlerinde sadece elektrik ve doğalgaz kullanılıyor. Kendi başına örgü ya da dokuması yapılan bir hammadde de değil. Bir örgü kumaş ya da dokuma yapılırken yüzde 3 ile 5 oranında kullanılıyor. Bu nedenle ürünlerin dönüşümü yapılırken Likra da dönüşüme dahil oluyor." ifadesini kullandı.

Canpolat, Migiboy olarak sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında okul, cami yapımı gibi birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında okul projelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eyüp'te yaptırdığımız 'Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi' devlete devrettiğimiz Türkiye'nin örnek okullarından biri. Okulu yakından takip ederek bir ihtiyaçları olmaları durumunda ilgileniyoruz. Donanımlı ve başarılı öğrenciler yetiştiren okulları hayata geçirmek çok kıymetli. Aynı zamanda Elazığ'da ve Mersin'de yapmış olduğumuz camii ve çeşmeler gibi birçok projemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Fabrika, Türk, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migiboy'dan 200 milyon dolarlık likra yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Migiboy'dan 200 milyon dolarlık likra yatırımı - Son Dakika
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