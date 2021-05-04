MİGKAD Kadın Derneğinden, ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyet yürüten Midyat Girişimci Kadın Sosyal Dayanışma Derneği (MİGKAD) ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımda bulundu.

MİGKAD üyesi kadınlar önceden belirlenen 50 aileye kendi aralarında topladıkları para ile nakdi destek sundu.

MİGKAD Başkanı Vatfa Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Ramazanın ruhunu insanlara hissettirmek, yardımseverliğini göstermenin kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden Kutlu, gönüllüler ve üyeler ile bir fon oluşturduklarını belirtti.

Kutlu, topladıkları nakdi yardımları hazırladıkları zarflarla ihtiyaç sahibi 50 aileye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Bize bu konuda yardımını ve desteğini esirgemeyen gönüllülerimize ve dernek üyelerimize çok teşekkür ederiz." dedi.