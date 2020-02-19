"Migren dengenizi bozabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Migren dengenizi bozabilir' - Son Dakika

"Migren dengenizi bozabilir"

7 saat önce

Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, "Migren herkes tarafından baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanınsa da aslında bazı hastalarda baş dönmesine de yol açabiliyor.

Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, "Migren herkes tarafından baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanınsa da aslında bazı hastalarda baş dönmesine de yol açabiliyor. Migren hastaları denge bozukluğuna yakalanabiliyor. Bunların sonucunda ortak tablo vertigo adı altında özetleniyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, vertigo ve migrene ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şerbetçioğlu, genetik bir bağı olmayan vertigoyu bünyenin oluşturduğuna dikkati çekerek "Migrenin baş ağrısı dışındaki tipleri ve Meniere hastalığı da vertigoyla seyredebilir. Meniere hastalığı dediğimiz iç kulak basıncının artmasının sonucunda, vertigo ve işitme kaybı aynı anda ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KİRLİ HAVA TETİKLEYEBİLİR"

Migrenin herkes tarafından baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanındığını belirten Prof. Dr. Şerbetçioğlu, şöyle devam etti: "Aslında bazı hastalarda migren baş dönmesine de yol açabiliyor. Migren hastaları denge bozukluğuna yakalanabiliyor. Bunların sonucunda ortak tablo vertigo adı altında özetleniyor. Yani vertigo geniş bir şemsiyenin altında toplanan bir grup hastalığın sonucudur. Migren toplumda yüzde 10-16 civarında görülürken vertigonun oranı yüzde 8 ila 10'dur. Vertigonun en sık rastlanan tipi kristallerin oynaması tablosudur. Çocuklarda ve gençlerde az görülüyor. Çünkü onların beyinleri oldukça esnek ve yeni değişikliklere kolay adapte olabiliyor. Ama orta yaşlardan sonra vertigo kapıda bekliyor. Kristallerin oynaması tablosu daha sık olarak kadınların karşılaştığı bir tablo. Kadınlarda kristallerin zarar veren nedenlerden birisi hormonal dengesizlikler. Hormonlar kalsiyum metabolizması üzerinden kristallere zarar veriyor. Öte yandan açlık, uykusuzluk çekildiğinde, kirli havalı yerlerde vakit geçiriyorsanız, lodosla çok karşılaşıyorsanız, güneşe gözünüzü dikiyorsanız, aşırı televizyon izliyorsanız, migreniniz tetiklenebilir."

(İHA)

Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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